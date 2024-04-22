Голубцова (Дьякова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1830
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Голубцова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Голубцов Александр Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1864