Голубцова (Дьякова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Дьякова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1830

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1856

Муж: Голубцов Александр Павлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Голубцова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Голубцов Александр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1864

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