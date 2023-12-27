Климушкина (Киселева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Киселева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

После 21.01.1929

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Киселев Иван Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1898

Муж: Климушкин Пётр Гаврилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1899

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1901

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1903

Сын: Климушкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1904

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Климушкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1908

Сын: Климушкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Климушкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1914

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Климушкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович

Упоминание
Неизвестно
Архив Тольятти, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76 | Список лишенных избирательных прав по Васильевке
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.01.1929
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