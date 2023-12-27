Климушкина (Киселева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиПосле 21.01.1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: Киселев Иван Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1899
Дочь: Евгения Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
14.11.1901
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
28.03.1903
Сын: Климушкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
17.07.1904
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
09.11.1906
Сын: Климушкин Михаил Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
27.04.1908
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
04.07.1911
Сын: Климушкин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
02.05.1914
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Климушкин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Гаврилович
Упоминание
Неизвестно
Архив Тольятти, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76 | Список лишенных избирательных прав по Васильевке
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.01.1929