Емельянова (Толстова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Толстова) Евгения

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Место рождения

с. Александровка, Мазановский район, Амурская область, СССР

Дата рождения

17.07.1954

Дата смерти

?.01.2001

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1948 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1954

Отец: Толстов Степан (Стефан)

Мать: Толстова Анастасия

с. Александровка, Мазановский район, Амурская область, СССР
Рождение ребёнка
20.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Семеновка, Свободненский район, Амурская область, СССР
Бракосочетание
1972

Муж: Емельянов Валерий

с. Сосновка, Серышевский район, Амурская область, СССР
Рождение ребёнка
?.09.1973

Сын: Емельянов Олег

Отец ребёнка: Емельянов Валерий

г. Свободный, Амурская область, СССР
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.2001
г. Свободный, Амурская область, Россия
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Свободный, Амурская область, Россия
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