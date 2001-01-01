Емельянова (Толстова) Евгения
Место рожденияс. Александровка, Мазановский район, Амурская область, СССР
Дата рождения17.07.1954
Дата смерти?.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1954
Отец: Толстов Степан (Стефан)
Мать: Толстова Анастасия
с. Александровка, Мазановский район, Амурская область, СССР
Рождение ребёнка
20.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Семеновка, Свободненский район, Амурская область, СССР
Бракосочетание
1972
Муж: Емельянов Валерий
с. Сосновка, Серышевский район, Амурская область, СССР
Рождение ребёнка
?.09.1973
Сын: Емельянов Олег
Отец ребёнка: Емельянов Валерий
г. Свободный, Амурская область, СССР
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.01.2001
г. Свободный, Амурская область, Россия
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Свободный, Амурская область, Россия