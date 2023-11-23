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Хабарина Дарья Ивановна
Хабарина Дарья Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Пол
Женский
Отец
Хабарин Иван Сергеевич
1822 г.р.
Мать
Хабарина Наталья Максимовна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Хабарин Иван Сергеевич
Мать:
Хабарина Наталья Максимовна
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