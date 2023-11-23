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Хабарина Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Хабарин Иван Сергеевич

Мать: Хабарина Наталья Максимовна

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