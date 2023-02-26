(Чепелкина) Марфа Михайлова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.06.1874
Дата смерти28.06.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1874
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1874
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище