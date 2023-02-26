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(Чепелкина) Марфа Михайлова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.06.1874

Дата смерти

28.06.1874

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1874

Отец: Чепелкин Михаил Романов

Мать: Чепелкина Евдокия (Осипова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1874
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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