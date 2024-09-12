Петрыкина ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти02.07.1878
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Перфилов АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
15.10.1865
Дочь: Петрыкина ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛИСКОВА
Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
01.06.1867
Дочь: Петрыкина ФЕОДОСИЯ ПЕТРОВА
Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрыкина ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА
Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
22.06.1873
Дочь: Петрыкина АГРИППИНА ПЕТРОВА
Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Петрыкина ЕЛЕНА ПЕТРОВА
Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ
Смерть
02.07.1878
Умерла от родов в 40 лет