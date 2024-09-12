Петрыкина ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкина ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

02.07.1878

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Перфилов АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
15.10.1865

Дочь: Петрыкина ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛИСКОВА

Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
01.06.1867

Дочь: Петрыкина ФЕОДОСИЯ ПЕТРОВА

Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрыкина ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА

Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
22.06.1873

Дочь: Петрыкина АГРИППИНА ПЕТРОВА

Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Петрыкина ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Отец ребёнка: Петрыкин ПЕТР ВАСИЛИСКОВ

Смерть
02.07.1878
Умерла от родов в 40 лет

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