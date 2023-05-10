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Гребенников Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Гребенников Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Гребенникова Акулина Тимофеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гребенников Федор Иванович

Мать ребёнка: Гребенникова Акулина Тимофеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Акулина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно