Гребенников Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гребенников Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Гребенникова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гребенников Федор Иванович
Мать ребёнка: Гребенникова Акулина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно