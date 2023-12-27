Киселев Кирилл Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиПосле 24.10.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1896
Жена: Киселева Марфа Антоновна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.10.1906