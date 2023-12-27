Киселев Кирилл Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Кирилл Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

После 24.10.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1896

Жена: Киселева Марфа Антоновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.10.1906
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