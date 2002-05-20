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Ojasoo Arnold

Место рождения

Puiatu

Дата рождения

28.05.1909

Дата смерти

20.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Puiatu
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ojasoo Leida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ojasoo Leida

Работа или профессия
Неизвестно
laevamehaanik, konstruktor-insener
Смерть
20.05.2002
London, United Kingdom
Похороны
27.07.2002
Viljandi Pauluse kalmistu 16-6