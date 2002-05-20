Ojasoo Arnold
Место рожденияPuiatu
Дата рождения28.05.1909
Дата смерти20.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Puiatu
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ojasoo Leida
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ojasoo Leida
Работа или профессия
Неизвестно
laevamehaanik, konstruktor-insener
Смерть
20.05.2002
London, United Kingdom
Похороны
27.07.2002
Viljandi Pauluse kalmistu 16-6