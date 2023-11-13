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Кулетина Александра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Мясников Емельян Иванович

Мать: Мясникова Устинья Аникиевна

Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: Кулетина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич

Рождение ребёнка
17.07.1909

Сын: Кулетин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич

Рождение ребёнка
21.05.1911

Сын: Кулетин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич

Рождение ребёнка
22.03.1920

Сын: Кулетин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич

Рождение ребёнка
03.04.1922

Сын: Кулетин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич

Рождение ребёнка
23.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулетин Сергей Андревич

Смерть
Неизвестно
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