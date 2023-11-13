Кулетина Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: Кулетина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич
Рождение ребёнка
17.07.1909
Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич
Рождение ребёнка
21.05.1911
Сын: Кулетин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич
Рождение ребёнка
22.03.1920
Сын: Кулетин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич
Рождение ребёнка
03.04.1922
Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич
Рождение ребёнка
23.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулетин Сергей Андревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно