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Башкирова (Покасова) Мария Николаевна

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Место рождения

Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1909

Муж: Башкиров Владимир Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Башкиров Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
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