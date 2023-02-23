Башкирова (Покасова) Мария Николаевна
Место рожденияДеревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Башкиров Владимир Петрович
Смерть
Неизвестно