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Башкиров Иван Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.10.1910

Дата смерти

После 06.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910

Отец: Башкиров Василий Петрович

Мать: Бырова Татьяна Фоминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.10.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 06.07.1941
Бракосочетание
До 1941

Жена: Башкирова Марфа Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.07.1941
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