Башкиров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1910
Дата смертиПосле 06.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910
Крещение
23.10.1910
Рождение ребёнка
10.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 06.07.1941
Бракосочетание
До 1941
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 06.07.1941