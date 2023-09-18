(Яновская) Галина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яновская) Галина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1946

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: Яновский Лев Николаевич

Мать: Яновская Тамара

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