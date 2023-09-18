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(Яновская) Галина Львовна
(Яновская) Галина Львовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1946
Пол
Женский
Отец
Яновский Лев Николаевич
1920 г.р.
Мать
Яновская Тамара
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец:
Яновский Лев Николаевич
Мать:
Яновская Тамара
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