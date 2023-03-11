Никитин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2022

Дочь: Никитина Эмилия

Мать ребёнка: Никитина Камила Владимировна

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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