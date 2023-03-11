Никитин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2022
Дочь: Никитина Эмилия
Мать ребёнка: Никитина Камила Владимировна
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Владимир, город Владимир, Владимирская область