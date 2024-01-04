Александра Евсигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Евсигнеевна

Александра Евсигнеевна

Место рождения

Паунино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсигней Евментьевич

Мать: не указана

Паунино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
02.07.1909 ст.
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
у сына Соколова Михаила Арсентьевича и Марии Евсигнеевны-Сергея Михайловича Соколова д.Марьина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close