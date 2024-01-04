Александра Евсигнеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсигней Евментьевич
Мать: не указана
Восприемник
02.07.1909 ст.
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
у сына Соколова Михаила Арсентьевича и Марии Евсигнеевны-Сергея Михайловича Соколова д.Марьина
Смерть
Неизвестно