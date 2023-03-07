Кириллова (Анашина) Татьяна Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Анашина) Татьяна Ананиевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1865 ст.

Отец: Анашин Ананий Николаевич

Мать: Анашина Акилина Трофимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1884 ст.

Сын: Кириллов Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1886 ст.

Дочь: Кириллова Васса Емельяновна

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1888 ст.

Дочь: Левушина Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1891 ст.

Дочь: Кириллова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.

Дочь: Кириллова Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1896

Дочь: Кириллова Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1898 ст.

Сын: Кириллов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1900 ст.

Сын: Кириллов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.

Дочь: Кириллова Фёкла Емельяновна

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1903 ст.

Сын: Кириллов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1904 ст.

Дочь: Кириллова Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1907 ст.

Сын: Кириллов Порфирий Емельянович

Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Емельян Кириллович

Смерть
Неизвестно
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