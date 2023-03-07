Кириллова (Анашина) Татьяна Ананиевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Кириллов Даниил Емельянович
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Дочь: Кириллова Васса Емельяновна
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Дочь: Левушина Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Дочь: Кириллова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Дочь: Кириллова Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Дочь: Кириллова Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Сын: Кириллов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Сын: Кириллов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Дочь: Кириллова Фёкла Емельяновна
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Сын: Кириллов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Дочь: Кириллова Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович
Сын: Кириллов Порфирий Емельянович
Отец ребёнка: Кириллов Емельян Кириллович