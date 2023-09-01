N Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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N Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: N Александр Семёнович

Мать ребёнка: Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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