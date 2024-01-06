Морозова -- Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова -- Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1875

Дочь: Морозова Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Морозов Даниил Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Даниил Петрович

Смерть
Неизвестно
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