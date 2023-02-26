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Савлукова Матрона Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Параскева Емельянова

Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Савлуков Аким Емельянов

Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Савлуков Арсений Емельянов

Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: София Емельянова

Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савлуков Емельян (Семёнов)

Смерть
Неизвестно
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