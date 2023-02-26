Савлукова Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Параскева Емельянова
Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Савлуков Арсений Емельянов
Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: София Емельянова
Отец ребёнка: Савлуков Емельян (Семёнов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно