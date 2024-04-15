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Романко Михаил Данилович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.07.1903 ст.

Дата смерти

09.04.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1903 ст.

Отец: Романко Даниил Прокопьевич

Мать: Романко Марина Прохоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7W-N?i=647&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.07.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник Загорулько Д... Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.04.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RX-8?i=101&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
10.04.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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