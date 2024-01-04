Оковалкина Агриппина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1837 ст.
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.04.1866 ст.
Дочь: Маракуева Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Оковалкин Илларион Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область