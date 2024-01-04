Оковалкина Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оковалкина Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

25.05.1837 ст.

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Около 10.04.1866 ст.

Дочь: Маракуева Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Оковалкин Илларион Карпович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оковалкин Илларион Карпович

Смерть
1913
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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