Лысенко (Масленникова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.08.1902
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1925
Рождение ребёнка
17.05.1929
Сын: Лысенко Василий Степанович
Отец ребёнка: Степанъ Антоновъ лысенковъ Степан Антонович
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1940