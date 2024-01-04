Лысенко (Масленникова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко (Масленникова) Мария Михайловна

Лысенко (Масленникова) Мария Михайловна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

10.08.1902

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
26.01.1925

Муж: Степанъ Антоновъ ​лысенковъ​ Степан Антонович

Рождение ребёнка
17.05.1929

Сын: Лысенко Василий Степанович

Отец ребёнка: Степанъ Антоновъ ​лысенковъ​ Степан Антонович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Степанъ Антоновъ ​лысенковъ​ Степан Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Около 1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close