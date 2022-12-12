Горшунов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшунов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшунов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшунов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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