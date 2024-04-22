Гречуха Варвара Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречуха Варвара Ефремовна

Место рождения

Дягова, Чернігівська область

Дата рождения

02.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1889 ст.

Отец: Гречуха Евфрем (Охрим) Андреевич

Мать: Бондаренко Акилина Семеновна

Дягова, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1913

Муж: Чумак Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.08.1913

Дочь: Чумак Наталия Петровна

Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич

Дягова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1920

Сын: Чумак Василий Петрович

Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич

Дягова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чумак Илья Петрович

Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич

Дягова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1925

Сын: Чумак Николай Петрович

Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич

Дягова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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