Гречуха Варвара Ефремовна
Место рождения
Дата рождения02.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1889 ст.
Бракосочетание
06.02.1913
Рождение ребёнка
21.08.1913
Дочь: Чумак Наталия Петровна
Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.02.1920
Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чумак Илья Петрович
Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.02.1925
Отец ребёнка: Чумак Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно