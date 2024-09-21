Иванова Евфимия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1863 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1865 ст.
Сын: Яковлев-Феодоров-Вахтуров (Васильев) Макар Андреевич
Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1867 ст.
Дочь: Яковлева-Феодорова-Вахтурова (Васильева) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1870 ст.
Дочь: Яковлева-Феодорова-Вахтурова (Васильева) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1874 ст.
Сын: Яковлев-Феодоров-Вахтуров (Васильев) Иларион Андреевич
Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно