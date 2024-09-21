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Иванова Евфимия Яковлевна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.05.1863 ст.

Муж: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1865 ст.

Сын: Яковлев-Феодоров-Вахтуров (Васильев) Макар Андреевич

Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1867 ст.

Дочь: Яковлева-Феодорова-Вахтурова (Васильева) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1870 ст.

Дочь: Яковлева-Феодорова-Вахтурова (Васильева) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1874 ст.

Сын: Яковлев-Феодоров-Вахтуров (Васильев) Иларион Андреевич

Отец ребёнка: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Андрей Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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