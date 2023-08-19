Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"

ВС УКАРТ 27 А приказ № 556 о награждении майора-ком.дивизиона медалью "За оборону Кавказа"

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