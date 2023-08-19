Палей Матвей (Мотыль) Соломонович (Шлемович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палей Матвей (Мотыль) Соломонович (Шлемович)

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Место рождения

Поддобрянка, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

03.03.1914

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1914

Отец: Палей Соломон Исаакович

Мать: Палей Бася Залмановна

Поддобрянка, Гомельский район, Гомельская область
Военная служба
С 13.05.1936 по 04.07.1959
Тереховка, Добрушский район, Гомельская область
Военная служба
С 1941 по 1945
Полковник,нач. 2 отдела 13 адп РКГ Брянского фр., 968 ап 395 ад,330 гап БМ РКГ 27 А 2 украинский фр.
ЦАМО РФ , шк-154 , ящ-16
Вступление в партию
1942
Член ВКПб
Военная награда
07.08.1943
ВС Брянского фронта Приказ № 6/н о награждении орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ Ф - 33-682526-1504
Военная награда
17.09.1944
ВС 27 А Приказ № 136 о награждении орденом "Отечественной войны" 1 ст.
ЦАМО РФ , шк-65 , ящ-28
Военная награда
13.04.1945
ВС УКАРТ 27 А приказ № 556 о награждении майора-ком.дивизиона медалью "За оборону Кавказа"
ЦАМО РФ , Ф - 381-8417-113
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ ,шк-65, ящ-28
Военная награда
06.11.1947
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РЯ ,шк-65, ящ-28
Военная награда
19.11.1951
Указ ПВС СССР о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , шк-65, ящ-28
Военная награда
30.12.1956
Указ ПВС СССР О награждении орденом "Красного знамени"
ЦАМО РФ , шк-65, ящ-28
Военная награда
06.11.1985
Приказ МО СССР об юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 1 ст.
ЦАМО РФ , шк-45, ящ-10
Смерть
После 1985
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