Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Ржава, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржава, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Ржава, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Ржава, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Ржава, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Ржава, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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