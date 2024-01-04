Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно