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Федоренко Пётр Никифорович

Место рождения

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.06.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1883 ст.

Отец: Федоренко Никифор Иванович

Мать: Федоренко Агафья Ивановна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Федоренко Анастасия Артёмовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Федоренко Роман Петрович

Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1906 ст.

Дочь: Федоренко Маланья Петровна

Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1909 ст.

Сын: Федоренко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.

Сын: Федоренко Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1913 ст.

Сын: Федоренко Борис Петрович

Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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