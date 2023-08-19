Федоренко Пётр Никифорович
Место рождения
Дата рождения24.06.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1883 ст.
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна
Рождение ребёнка
29.12.1906 ст.
Дочь: Федоренко Маланья Петровна
Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна
Рождение ребёнка
12.02.1909 ст.
Сын: Федоренко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.
Сын: Федоренко Вениамин Петрович
Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна
Рождение ребёнка
27.04.1913 ст.
Мать ребёнка: Федоренко Анастасия Артёмовна
Смерть
Неизвестно