Мавра Иванова
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.
Сын: Гаврил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Терентьев
Рождение ребёнка
17.09.1947 ст.
Дочь: Евфросиния Андреева
Отец ребёнка: Андрей Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Терентьев
Смерть
Неизвестно