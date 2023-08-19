Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Иванова

Мавра Иванова

Место рождения

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.

Сын: Гаврил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Терентьев

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.09.1947 ст.

Дочь: Евфросиния Андреева

Отец ребёнка: Андрей Терентьев

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Терентьев

Смерть
Неизвестно
Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close