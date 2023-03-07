Грамм Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения10.03.1913
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913
Отец: Грамм Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Грамм Валентина Павловна
Мать ребёнка: Грамм Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грамм Меланья Ивановна
Живые Ключи, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Грамм Валентина Павловна
Мать ребёнка: Грамм Меланья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Грамм Меланья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грамм Меланья Ивановна
Смерть
1991