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Грамм Павел Федорович

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Место рождения

Апанасовка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.03.1913

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1913

Отец: Грамм Федор

Мать: не указана

Апанасовка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Грамм Валентина Павловна

Мать ребёнка: Грамм Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грамм Меланья Ивановна

Живые Ключи, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Грамм Валентина Павловна

Мать ребёнка: Грамм Меланья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Грамм Меланья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грамм Меланья Ивановна

Смерть
1991
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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