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Ломако Прасковья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

18.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломако Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.10.1929

Сын: Ломако Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ломако Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ломако Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1937

Дочь: Ломако Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Зарембо (Ломако) Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1941

Сын: Ломако Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
18.03.1994
Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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