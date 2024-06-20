Ломако Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1909
Дата смерти18.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1929
Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ломако Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ломако Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.05.1937
Дочь: Ломако Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Зарембо (Ломако) Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.09.1941
Сын: Ломако Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Ломако Яков Дмитриевич
Смерть
18.03.1994