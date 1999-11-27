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Дерендяев Михаил Александрович
Дерендяев Михаил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1999
Пол
Мужской
Отец
Дерендяев Александр Николаевич
1968 г.р.
Мать
Дерендяева (Кукольникова) Юлия Витальевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1999
Отец:
Дерендяев Александр Николаевич
Мать:
Дерендяева Юлия Витальевна
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