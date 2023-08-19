Чураков Кирилл Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Чураков Кондратiй Прокопьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.05.1834
Рождение ребёнка
18.07.1835
Мать ребёнка: Ветошкина Пелагiя Дiомидова
Рождение ребёнка
10.01.1841
Дочь: Татьяна Кириллова
Мать ребёнка: Ветошкина Пелагiя Дiомидова
Рождение ребёнка
02.06.1844
Дочь: Акилина Кириллова
Мать ребёнка: Ветошкина Пелагiя Дiомидова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно