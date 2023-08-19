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Чураков Кирилл Кондратьев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Чураков Кондратiй Прокопьев

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.05.1834

Жена: Ветошкина Пелагiя Дiомидова

Рождение ребёнка
18.07.1835

Сын: Чураков Илья Кириллов

Мать ребёнка: Ветошкина Пелагiя Дiомидова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1841

Дочь: Татьяна Кириллова

Мать ребёнка: Ветошкина Пелагiя Дiомидова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1844

Дочь: Акилина Кириллова

Мать ребёнка: Ветошкина Пелагiя Дiомидова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно
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