Ветошкина (Чуракова) Пелагiя Дiомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Чуракова) Пелагiя Дiомидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1834

Муж: Чураков Кирилл Кондратьев

Рождение ребёнка
18.07.1835

Сын: Чураков Илья Кириллов

Отец ребёнка: Чураков Кирилл Кондратьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1841

Дочь: Татьяна Кириллова

Отец ребёнка: Чураков Кирилл Кондратьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1844

Дочь: Акилина Кириллова

Отец ребёнка: Чураков Кирилл Кондратьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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