Ветошкина (Чуракова) Пелагiя Дiомидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1834
Рождение ребёнка
18.07.1835
Отец ребёнка: Чураков Кирилл Кондратьев
Рождение ребёнка
10.01.1841
Дочь: Татьяна Кириллова
Отец ребёнка: Чураков Кирилл Кондратьев
Рождение ребёнка
02.06.1844
Дочь: Акилина Кириллова
Отец ребёнка: Чураков Кирилл Кондратьев
Смерть
Неизвестно