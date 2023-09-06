Медведева (Васина) Вероника Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2020
Дочь: Медаедева ? Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев ?
Отец ребёнка: Медведев Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно