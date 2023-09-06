Медведева (Васина) Вероника Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Васина) Вероника Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2020

Дочь: Медаедева ? Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев ?

Отец ребёнка: Медведев Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр Юрьевич

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