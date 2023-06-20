Беспалов Андрей Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Андрей Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.2020

Сын: Беспалов Егор Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.2022

Сын: Беспалов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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