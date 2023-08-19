Кузьмин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Никифор Кутуков, Крестьянин 1862/- , Павел Кутуков, Крестьянин 1861- , Дмитрий Кутуков, Крестьянин 1854- Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пик... Показать все
Смерть
Неизвестно