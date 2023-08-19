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Кузьмин Дмитрий Иванович

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Кузьмина Наталья Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Никифор Кутуков, Крестьянин 1862/- , Павел Кутуков, Крестьянин 1861- , Дмитрий Кутуков, Крестьянин 1854- Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пик... Показать все
Смерть
Неизвестно
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