Алексеева (Боранюк) Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Боранюк) Оксана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1992

Дочь: Алексеева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай Ильич

Рождение ребёнка
12.05.2000

Дочь: Алексеева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай Ильич

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