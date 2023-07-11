Алексеева (Боранюк) Оксана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1992
Дочь: Алексеева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай Ильич
Рождение ребёнка
12.05.2000
Дочь: Алексеева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно