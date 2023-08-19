Качаев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качаев Максим

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

12.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1984

Отец: Качаев Александр

Мать: Качаева Татьяна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
С ?.09.1992 по ?.06.2002
средняя школа №41 г.Красноярска
Образование
С ?.09.2002 по ?.06.2007
Красноярский государствунный университет (СФУ)
высшее
Бракосочетание
07.12.2007

Жена: Качаева Наталья

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Качаева Наталья

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Качаева Наталья

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Качаева Наталья

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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