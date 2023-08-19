Качаев Максим
Место рождения
Дата рождения12.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1984
Отец: Качаев Александр
Мать: Качаева Татьяна
Образование
С ?.09.1992 по ?.06.2002
средняя школа №41 г.Красноярска
Образование
С ?.09.2002 по ?.06.2007
Красноярский государствунный университет (СФУ)
высшее
Бракосочетание
07.12.2007
Жена: Качаева Наталья
Рождение ребёнка
28.05.2013
Рождение ребёнка
15.07.2015
Рождение ребёнка
05.01.2019