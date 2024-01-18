Маковкин Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1796 и 1800
Дата смерти13.06.1862 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1800
Отец: Маковкин Иван
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.
Сын: Маковкин Василий Трофимович
Мать ребёнка: Васса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Матвеевна
Смерть
13.06.1862 ст.
Причина смерти: от водянки