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Маковкин Трофим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1796 и 1800

Дата смерти

13.06.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОМ
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Рождение
Между 1796 и 1800

Отец: Маковкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823 ст.

Сын: Маковкин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Васса Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Матвеевна

Смерть
13.06.1862 ст.
Причина смерти: от водянки
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