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Карстен Анна Тобиасовна
Карстен Анна Тобиасовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карстен Тобиас
1845 г.р.
Мать
Карстен (Кель) Мина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Карстен Тобиас
Мать:
Карстен Мина
Смерть
Неизвестно
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