Карстен Анна Тобиасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карстен Анна Тобиасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Карстен Тобиас

Мать: Карстен Мина

Смерть
Неизвестно
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