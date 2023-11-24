Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Александра Урпасиановна

Отец ребёнка: Урпасиан Семёнович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Матичев Кирилл Урпасианович

Отец ребёнка: Урпасиан Семёнович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Клавдия Урпасиановна

Отец ребёнка: Урпасиан Семёнович

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
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