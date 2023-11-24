Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Александра Урпасиановна
Отец ребёнка: Урпасиан Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Матичев Кирилл Урпасианович
Отец ребёнка: Урпасиан Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Клавдия Урпасиановна
Отец ребёнка: Урпасиан Семёнович
Смерть
После 1885