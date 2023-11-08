Аксенов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Аксенов Николай
Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Аксенов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Аксенов Фёдор
Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Агапий
Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна
Смерть
Неизвестно