Аксенов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Аксенов Николай

Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Аксенов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Аксенов Фёдор

Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Агапий

Мать ребёнка: Аксенова Ефросинья Галактионовна

Смерть
Неизвестно
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