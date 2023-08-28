Бушмина (Родионова) Гликерия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Михаил
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.05.1882
Рождение ребёнка
06.11.1883
Дочь: Степанида Тихонова
Отец ребёнка: Бушмин Тихон Никанорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Юлиания Тихонова
Отец ребёнка: Бушмин Тихон Никанорович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Бушмин Тихон Никанорович
Смерть
Неизвестно