Бушмина (Родионова) Гликерия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушмина (Родионова) Гликерия Михайлова

Бушмина (Родионова) Гликерия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Михаил

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.05.1882

Муж: Бушмин Тихон Никанорович

Рождение ребёнка
06.11.1883

Дочь: Степанида Тихонова

Отец ребёнка: Бушмин Тихон Никанорович

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Юлиания Тихонова

Отец ребёнка: Бушмин Тихон Никанорович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бушмин Димитрий Тихонов

Отец ребёнка: Бушмин Тихон Никанорович

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close