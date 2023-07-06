Ахметова (Игдисанова) Минзифа Минхайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметова (Игдисанова) Минзифа Минхайдаровна

Ахметова (Игдисанова) Минзифа Минхайдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Минхайдар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масагутова Халима Гаряевна

Отец ребёнка: Ахметов Гаряй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арманшина Салима Гаряевна

Отец ребёнка: Ахметов Гаряй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Галимжан Гаряевич

Отец ребёнка: Ахметов Гаряй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова Фарида Гаряевич

Отец ребёнка: Ахметов Гаряй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Муллажан Гаряевич

Отец ребёнка: Ахметов Гаряй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Ахмат Гаряевич

Отец ребёнка: Ахметов Гаряй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Гаряй

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close