Ахметова (Игдисанова) Минзифа Минхайдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Минхайдар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масагутова Халима Гаряевна
Отец ребёнка: Ахметов Гаряй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арманшина Салима Гаряевна
Отец ребёнка: Ахметов Гаряй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Галимжан Гаряевич
Отец ребёнка: Ахметов Гаряй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова Фарида Гаряевич
Отец ребёнка: Ахметов Гаряй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Муллажан Гаряевич
Отец ребёнка: Ахметов Гаряй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахметов Гаряй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметов Гаряй
Смерть
Неизвестно