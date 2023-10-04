Кожевина Анна Порфириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевина Анна Порфириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Кожевин Александр Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Кожевин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кожевин Александр Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевин Александр Дмитриевич

Смерть
После 1916
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