Кожевина Анна Порфириевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Кожевин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Кожевин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кожевин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916