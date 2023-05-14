Неизвестно Мама Степана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Мама Степана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Степан Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бельковцы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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