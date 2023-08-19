Чаплыгина (Кононова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1936
Отец: Кононов Андрей Иванович
Мать: Кононова Анна Павловна
Бракосочетание
04.11.1956
Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Вступили в брак 4 ноября 1956 года (свадьба была 21 ноября 1956 года)
Рождение ребёнка
12.10.1957
Дочь: Усольцева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Григорий Павлович
Место жительства
Неизвестно