Чаплыгина (Кононова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгина (Кононова) Мария Андреевна

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Место рождения

Пашино, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

26.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1936

Отец: Кононов Андрей Иванович

Мать: Кононова Анна Павловна

Пашино, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.11.1956

Муж: Чаплыгин Григорий Павлович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Вступили в брак 4 ноября 1956 года (свадьба была 21 ноября 1956 года)
Рождение ребёнка
12.10.1957

Дочь: Усольцева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Григорий Павлович

Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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