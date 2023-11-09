Двойных Афонасей Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойных Афонасей Ульянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Пол

Мужской

Отец

До 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Ульян

Мать: не указана

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