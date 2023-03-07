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Конновъ Иванъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Конновъ Григорий

Мать: Коннова Анисья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Конновъ Степанъ

Мать ребёнка: Коннова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Конновъ Евгений

Мать ребёнка: Коннова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Коннова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Конновъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Коннова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Василиса

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