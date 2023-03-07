Конновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Конновъ Григорий
Мать: Коннова Анисья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Конновъ Степанъ
Мать ребёнка: Коннова Василиса
Рождение ребёнка
1809
Сын: Конновъ Евгений
Мать ребёнка: Коннова Василиса
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Коннова Василиса
Рождение ребёнка
1816
Сын: Конновъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Коннова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Василиса